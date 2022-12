Mara Venier | gaffe “terribile” in diretta | l’attore finisce nel mirino del web

ha detto Cristiano, che ha anche scherzato con Alberto dicendogli: 'So che a breve divorzierai e poi sposerai', in riferimento ad un divertente video che Alberto ehanno girato ...Si è spinta addirittura a scrivere aper una comparsa a Domenica In , ma anche qui non ha avuto successo. Cristina Egger ha già più volte raccontato che non ha mai abbandonato il figlio e ...Alle 10.30 si comincia in Sala Sirio l’incontro Gabriel García Márquez, 40 anni dopo il premio Nobel Roma – Sarà una giornata intensa e ricca di appuntamenti quella di oggi venerdì 9 dicembre a Più li ...Con Mara Venier per il pranzo dell'Immacolata ci sono Renzo Arbore, Rita Dalla Chiesa, i figli e altri amici a lei molto cari ...