Love Actually | Emma Thompson non è stata pagata molto bene | “Alla fine ricordi queste cose!”

Leggi su screenworld

(Di venerdì 9 dicembre 2022)sostiene di non essereper. L’attrice ha anche dichiarato che,, nonostante tutto il bello che c’è stato, sono questi dettagli a rimanere scolpiti nella memoria. L’interprete ha rivelato alcuni dettagli sul film nel corso di The Laughter & Secrets of: 20 Years Later, speciale ABC sul 20esimo anniversario del film diretto da Richard Curtis. Come riportato da IndieWire, durante il Tonight Show Starring Jimmy Fallon, il conduttore ha chiesto ase le capita mai di rivedere. L’attrice ha dichiarato: “No. È accaduto 20 ...