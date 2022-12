(Di venerdì 9 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.22: Gli italiani asono Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Davide Graz e Paolo Ventura, Simone Mocellini e Dietmar Noeckler ma al via nelladi oggi ci sarà solo Simone Mocellini, visto che gli altri azzurri hanno preferito puntare sulle altre gare del week end 9.19: In campo maschile sono soprattutto due i protagonisti che mancheranno all’appello: Johannes Hoesflote Federico, anche se per quest’ultimo la tecnica classica nellanon sarebbe stata d’aiuto. Il fenomeno norvegese (quattro vittorie su altrettante gare disputate quest’anno) è fermato da un malanno di stagione che lo ha già costretto a gareggiare meno del previsto in quel di Lillehammer. 9.16: In campo maschile ...

In campo maschile sono soprattutto due i protagonisti che mancheranno all'appello: Johannes Hoesflot Klaebo e Federico Pellegrino, anche se per quest'ultimo la tecnica classica nella sprint non ... LIVE Sci di fondo, Sprint Beitostolen 2022 in DIRETTA: assenti Pellegrino e Klaebo. Norvegesi e svedesi da battere CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, Tv, streaming e startlist della sprint di Beitostolen – La presentazione del week end di Beitostolen – Le favorite della coppa del Mondo femmin ...Lo sci di fondo vede aprirsi la tre giorni norvegese dedicata alla Coppa del Mondo 2022-2023: oggi, venerdì 9 dicembre 2022, scatterà la tappa a Beitostolen, in Norvegia. In programma le gare sprint i ...