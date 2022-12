LIVE Croazia-Brasile 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | si va ai tempi supplementari

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLANDA-ARGENTINA DEIDIDALLE ORE 20.00 FINISCONO IREGOLAMENTARI! SI VA AI0-0! 90’+3 Modric ferma la ripartenza di Rodrygo, l’arbitro lo grazia del cartellino. 90’+2 Punizioneper un tocco di mano di Antony. 90’+1 Il pallone rasoterra di Rodrygo viene spazzato dalla retroguardia avversaria,d’angolo. 90? Quattro minuti di recupero. 89? Eccezionale la chiusura di Lovren su un pallone messo in mezzo per Pedro. 88? Petkovic non riesce a trovare il tempo per concludere a rete, fermato ottimamente da Marquinhos al limite dell’area. 87? Lotta molto fisica tra ...