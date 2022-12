Inghilterra-Francia domani in tv | canale | orario e streaming Mondiali Qatar 2022

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Alle 20:00 di sabato 10 dicembre toccherà adscendere in campo in occasione dei quarti di finale deidi. Una sfida tutta da seguire e che vedrà di fronte due delle principali favorite alla vittoria finale. Kane contro Mbappè nei novanta minuti, o forse più, dell’Al Bayt Stadium (Al Khor). La partita potrà essere seguita in diretta su Rai 1 e insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

Dopo due giorni di stop inizia la seconda fase a eliminazione diretta, che proseguirà domani con altre due partite: Marocco - Portogallo (ore 16) e(ore 20). Semifinali in programma il 13 e il 14, il 18 dicembre la finalissima. In seguito alla sconfitta della Spagna agli ottavi, il ct Luis Enrique è stato esoneratoSi parte oggi con Croazia - Brasile (ore 16) e Olanda - Argentina (20) , mentre domani toccherà a Marocco - Portogallo (16) e(20) : un bel programma, non c'è che dire, perché ...Le aperture inglesi di oggi, venerdì 9 dicembre 2022 Daily Mail "Gareth: let us entertain you!" Il quotidiano parafrasa il celebre brano.Venerdì 9 dicembre al via i quarti di finale con Croazia-Brasile e Olanda-Argentina. Sabato 10 dicembre toccherà a Marocco-Portogallo e Francia-Inghilterra ...