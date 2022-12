Ida Platano | la gaffe sui social è clamorosa | Striscia la notizia la prende in giro

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Come tanti altri personaggi che hanno preso parte a Uomini e donne anche Idagrazie alla sua popolarità è diventata una nota influencer. Con circa 660 mila seguaci, l’ex dama del parterre sponsorizza abiti e prodotti per la cura della pelle attraverso i. Ovviamente ad ogni vendita c’è n guadagno. A quanto pare, L'articolo proviene da KontroKultura.

Blasting News Italia

Nello studio di Uomini e Donne , Riccardo Guarnieri è alla ricerca dell'amore ma avrà veramente dimenticatoIl cavaliere pugliese è nei guai, non creduto dalla maggior parte del pubblico di Canale 5 e anche Gloria Nicoletti , la bella dama romana che sta frequentando Riccardo, vorrebbe da lui ...... motivo per cui si è cercato di risollevare le sorti del più giovani alternandoli alle vicende amorose di dame e cavalieri, prime fra tutte Gemma Galgani e. E questa fusione in un paio d'... Uomini e donne, Ida Platano presa in giro da Striscia la notizia dopo una gaffe sui social Sui social, Alessandro Vicinanza si mostra insieme alla sua fidanzata Ida e lancia una frecciatina ai detrattori ...Alessandro Vicinanza, cavaliere di Uomini e Donne appena uscito dal programma con la sua bella, rivela una triste notizia.