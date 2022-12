Fondazione ‘Romano’ | mercoledì conversazione con Gianluca Coppola

Leggi su anteprima24

14 dicembre 2022, alle ore 18.30, laGerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, Telese Terme (BN), ospita Padree il suo libro "Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. Una fede che non (si) consuma". Introduce e modera Maria Teresa Imparato, presidente dellaGerardino Romano; dialoga con l'autore Felice Casucci, assessore alla Semplificazione Amministrativa – Turismo della Regione Campania. In questo volumetto l'autore parla della sacralità della parola e della purezza della vita. In una società dove viene insegnata la mancanza di realtà, il fine di questa narrazione non è di dettare cosa pensare, ma di offrire un'occasione per riflettere su cosa significhi ricercare la Verità attraverso la Fede, ...