Eysing PF40 | l’old style che conquista firmato Pininfarina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) E’ una due ruote dal sapore squisitamente retrò quella presentata in anteprima mondiale al Masters Expo 2022 di Amsterdam. E’ dellae si chiama, ma soprattutto vanta l’invidiabile plus di essere stata disegnata dalla, che ha donato eleganza e originalità alle sue linee slanciate omaggiando lo stile delle motociclette anni ’30 (cerchi a razze, realizzate in alluminio lucidato e dalle sospensioni anteriori a forcella, tachimetro analogico e faro vintage) e reinterpretandolo in chiave moderna. Il telaio e la struttura sono stati interamente riprogettati, mentre il motore è stato spostato nella parte inferiore. Il serbatoio trasparente che funge da contenitore e lascia intravedere il contenuto è stato sistemato vicino alla sella. Per quanto riguarda la propulsione, si tratta di un ciclomotore elettrico il cui pacco ...