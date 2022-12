Covid | tra le prove sull’efficacia dei vaccini e le opinioni di alcuni c’è un mare di disinformazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) 9 novembre 2020. Le aziende Pfizer e BioNTech annunciano i risultati dello studio di fase 3 del vaccino mRNA BNT162b2110. I risultati sono straordinari e il vaccino mostrava un’efficacia molto elevata, specialmente in relazione a malattie gravi e morte. Seguiranno altri studi e altriefficaci. Nonostante la diffusione di nuove varianti che hanno ridotto drasticamente la capacità deidi ridurre i contagi, queste scoperte hanno trasformato gli approcci al controllo della pandemia in virtù dell’efficacia deinel ridurre ricoveri e decessi. Eppure, una dellepiù ascoltate nei media e social media da allora è stata “il vaccino non salva vite, ma uccide”. Il 9 luglio 2022, il quotidiano Italiano La Verità, ad esempio, intitolava la prima pagina così: “Muoiono i vaccinati, non i no vax”, ...