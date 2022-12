Un arbitro corre fino a 10 chilometri durante una partita 

Leggi su agi

(Di giovedì 8 dicembre 2022) AGI - Non è affatto facile diventare ed esseredi calcio di prima serie. Ancor meno raggiungere il traguardo del Mondiale, tipo Qatar. Per arrivarci bisogna essersi allenati, quantomeno da tutta una vita. Ci vogliono caratteristiche non indifferenti: di resistenza, agilità e forza mentale di ferro per gestire le molteplici pressioni, sul terreno di gioco e dello stadio, il pubblico che sugli spalti tifa e rumoreggia. Devono avere la stessa preparazione atletica dei giocatori. Non è proprio quel che si dice una passeggiata... Come si prepara unamericano da Mondiale, per esempio? Lo spiega il Washington Post, che in un servizio racconta che “gli arbitri in genere coprono una distanza da sei a otto migliauna partita di 90 minuti”, costretti “a tenere il passo con alcuni degli atleti più veloci del mondo”. ...