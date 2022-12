Ultime Notizie Roma del 08-12-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 dicembre 2022)dailynews radiogiornale e venerdì trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitalini il premier Giorgia Meloni Rivendica le norme della manovra Sul post e il tetto al contante sono misure di buon senso non danno finali di lassismo sull’evasione fiscale sindacati divisi CGIL UIL attaccano attaccano gli scioperi dice Landini per Bombardieri la preghiera per i tavoli ma con i tavoli non si mangia dal 12 al 16 dicembre scioperi e manifestazioni sulla manovra 3104 gli emendamenti presentati alla camera 957 da più di 285 da Fratelli d’Italia tre punti che potranno essere toccati anche opzione donna che sarà rivista è migliorata il congedo al 80% anche i papà più tutele per chi denuncia illeciti sul lavoro niente scudo per lo sport a Mattarella fonderlaien è l’incontro a Milano Intesa sul tetto il prezzo del gas sulla trazione del PNR poi insieme alla ...