Traffico Roma del 08-12-2022 ore 13 | 30

(Di giovedì 8 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione code a tratti sulla A1Firenze tra Ponzanono ed Orte verso Firenze in città disagi dovuti a incidente sulla-fiumicino all’altezza del tutto della Magliana con file in direzione dell’EUR e poi sul Lungotevere della Magliana altezza di via Sesto Fiorentino in via Tuscolana all’incrocio con via Monselice incidente anche in via Tiburtina nei pressi di via di Colle di Macine per lavori urgenti di potatura via Nomentana è chiusa alall’altezza di via di Casal Boccone con inevitabili disagi per illavori di potatura che invece sono terminati in anticipo in Viale Tiziano che è stato riaperto alo di cerimonia di accensione dell’albero di Natale in Piazza Venezia dalle 16:30 ...