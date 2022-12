Saman Abbas | fissata la data per l’autopsia sul corpo trovato a Novellara

(Di giovedì 8 dicembre 2022) É stataper la giornata di venerdì 9 dicembre 2022sulriin un casolare a(Reggio Emilia), nei pressi dell’abitazione dove vivevainsieme alla sua famiglia e che si pensa possa appartenere alla 18enne pakistana scomparsa il 30 aprile 2021. La giovane sarebbe stata uccisa già in quella notte dopo avere rifiutato un matrimonio che i genitori avevano combinato per lei con un cugino residente in patria. Al momento i resti si trovano a Milano, dove i medici avrebbero dovuto iniziare a repertare il cadavere già nei giorni scorsi, ma tutto era stato bloccato a causa del Covid, secondo quanto riferito dall’avvocato Barbara Iannuccelli dell’associazione Penelope, che si è costituita parte civile. ...

inizierà domani alle 12 al laboratorio Labanof di Milano l'autopsia sui resti umani trovati in viazza Reatino e che si presume appartengano a. Saranno presenti i consulenti nominati ...REGGIO EMILIA - Alle 21 questa sera torna l'attualità de Il Graffio. In apertura, il punto sul casocon gli aggiornamenti degli ultimi giorni, ospitando in videocollegamento il collega della Rai Luca Ponzi . Poi, spazio a un confronto sul commercio in centro in queste ore che danno il ...NOVELLARA (Reggio Emilia) – Dopo uno slittamento dovuto all'assenza dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo, la superperita dei casi Yara Gambirasio e Stefano Cucchi che svolgerà l'esame, inizierà doma ...