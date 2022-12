Roma | flop Mondiale | Zalewski e Viña deludenti | Rui Patricio e Dybala ai margini

RomaToday

- Laesce ridimensionata da questo Mondiale . A meno che gli ultimi due giocatori rimasti in lizza, Paulo Dybala e Rui Patricio , non riescano ad essere protagonisti nelle batutte finali. Se Mourinho ...E si è chiamato un po' di sindaci a raccolta aper il 16 del mese. Così almeno ci prova, a far capire che per le nuove rotte servono sempre nuove plance . Il Matteo che ci piace.ALESSIO D'... Salmo, il "Flop Tour" fa tappa a Roma In migliaia sono venuti a cantare e ballare con la musica del rapper Salmo, in tournee per l'Italia con il suo 'Flop tour' che, dopo il successo allo stadio San Siro lo scorso 6 luglio, davanti a 50 m ...– L’Abetone di piazza Venezia circondato dai pannelli solari ed è subito polemica. Dopo il flop del famoso Spelacchio, a Roma l’albero di Natale fa discutere anche quest’anno. “Troppa tecnologia”, con ...