Portogallo | Mondiale finito per Nuno Mendes e Danilo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ildovrà fare a meno diPereira da qui alla fine delper via dei rispettivi infortuni Ildovrà fare a meno diPereira da qui alla fine delper via dei rispettivi infortuni. Secondo quanto riportato da A Bola i due sarebbero di rientro alla base in casa Psg per ricevere le cure dallo staff medico. La squadra del Ct Santos, dunque, dovrà continuare la rassegna iridata senza due elementi importanti. L'articolo proviene da Calcio News 24.