Non solo gioie al Tardini | le lacrime di Letizia e un altro arbitraggio insufficiente

Coraggio, solidità e concretezza. Il Benevento torna da Parma con tre punti in più frutto di un colpaccio in cui pochi credevano alla vigilia. La sconfitta con il Palermo aveva dato modo a tanti fantasmi di riapparire sul cammino dei giallorossi. A scacciarli via sono state stati la pinna dello Squalo Francesco Forte e i guanti di Alberto Paleari, bravo a neutralizzare un calcio di rigore inesistente concesso dall'arbitro Gariglio sull'uno a zero. E' su questo episodio, contestatissimo, che si è soffermato Fabio Cannavaro negli spogliatoi tirando in ballo i recenti fatti di Reggio Calabria. "Non vorrei che quanto successo al Granillo (gol di Acampora con sospetta posizione di offside di Capellini ndr.) stia influendo in qualche modo". Già dopo il ko interno con il Palermo il Pallone d'Oro aveva fatto riferimento a quanto accaduto contro gli amaranto ma la ...