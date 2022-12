Mattarella fa la voce grossa e striglia von der Leyen sul tetto al prezzo del gas

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La prima della Scala a Milano è stata anche l'occasione per il presidente della Repubblica Sergiodi confrontarsi con Ursula von der, al vertice della Commissione europea. Nel corso dell'incontro, cui ha preso parte anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo aver preso atto delal petrolio russo, stabilito dalla Ue nei giorni scorsi,si è detto «preoccupato» delle ricadute negative per famiglie e imprese in Italia a causa dell'altodel gas e ha auspicato una ridefinizione delche sia «realistica ed efficace». La presidente von der, dal canto suo ha sottolineato «l'importanza», tenuto conto del diverso mix energetico dei diversi Stati membri, di poter disporre di un meccanismo suscettibile di poter mandare un ...