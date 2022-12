LIVE Biathlon | Sprint femminile Hochfilzen 2022 in DIRETTA | sbaglia subito H Oeberg | attesa per Vittozzi e Wierer

(Di giovedì 8 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI14.21: Simon terza al km 1.1, E.in rimonta al km 1.6 sulla sorella 14.20: E.passa a 3? dalla sorella al km 1.1, Lien terza dopo 1.6 km, Davidova nona terra ed è in testa 14.19. La norvegese Kalkenberg nona terra ed è seconda davanti a H., un errore per Voigt a terra, è una notizia 14.18: Un errore in apertura per H., nessun errore per Gasparin 14.17: Voigt ha 12? di ritardo su H.al km 1.6 14.16: Davidova seconda al km. 1.1 a 5 decimi da H.14.15: Voigt ha già 9? di ritardo al km 1.1 su H. ...

C'è grande attesa per questa gara in casa azzurra dopo gli ottimi risultati delle gare di Kontiolahti con due podi per Lisa Vittozzi e un podio per Dorothea Wierer. Fra le donne in attività che hanno ...14.51: Il quarto posto permette a Lisa Vittozzi di difendere il pettorale giallo e dunque a Hochfilzen sarà lei la capoclassifica della generale da giovedì 14.49: Tre gare individuali a Kontiolahti e ...La diretta testuale dello sprint femminile di Hochfilzen 2022, seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon