Juventus | le ventidue trattative su cui indaga la Procura Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Sonolecondotte dallaa essere sotto la lente delladi Torino. Non si tratta solo di scambi: anche le cessioni di Emre Can e Muratore non convincono i pm. Lo scrive ladello Sport in un articolo dove vengono elencate tutte lesospette dellaprese in esame dai pubblici ministeri. Lein questione sarebbero: Audero alla Sampdoria rappresenterebbe una più ampia “operazione di scambio”: il portiere ai blucerchiati per 20 milioni di euro, Peeters e Mulé in bianconero rispettivamente per 4 e 3,5 milioni. La cessione di Spinazzola alla Roma per 29,5 milioni (che ha consentito alla Juve di iscrivere nel bilancio una plusvalenza da 25,898 milioni) è avvenuta, secondo i pm, ...