Hamsik | ' Napoli mia seconda casa | in Turchia mi trovo bene'

L'ex capitano delMarek, soprannominato "Marechiaro " dalla sua gente, si è raccontato in una bellissima intervista concessa ai canali ufficiali del club.: intervista diLunga intervista di Marekai canali ufficiali del: "per me è una seconda casa. Sono slovacco ma ho vissuto lì per 12 anni. In Turchia mi sto ...Lo slovacco, leggenda partenopea con oltre 400 partite all'attivo, si è raccontato ai canali ufficiali del club azzurro.Incidente sul lavoro ai cantieri navali di Palermo: muore un operaio di 62 anni di Francesco Patanè L'operaio morto ai cantieri navali di Palermo L'uomo lavorava per una ditta esterna a… Leggi ...