Francesco Totti e Noemi Bocchi | prima lite in pubblico | “Fortissima tensione”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Nelle ultime settimane sembrava procedere a gonfie vele la relazione tra. I due, spesso paparazzati insieme a eventi, vacanze, compleanni o in compagnia dei figli dell'uomo, si sono ultimamente dati il primo bacio in. Però nelle ultime ore alcune foto sul settimanale Diva e Donna e le testimonianze dei fotografi fanno presagire unaincrinatura nel loro amore. Infatti, i due dalle foto appaiono in una situazione tutt'altro che serena e tranquilla, con l'uomo che gesticola molto in maniera nervosa e la donna che sembra asciugarsi le lacrime con un fazzoletto. In proposito, alcuni fotografi che hanno beccato la coppia durante questo momento poco felice hanno dichiarato: "La coppia, seduta ad un tavolo per due, ha lasciato tradire una ...

Il magazine Diva e Donna è stato in grado di intercettare in anteprima il primo vero litigio pubblico frae Noemi Bocchi . Nelle scorse ore la coppia di cui tutti parlano da mesi si è recata in un ristorante della Capitale per passare una serata che in teoria avrebbe dovuto essere ...