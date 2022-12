F 1 | il GP d' Olanda a Zandvoort in calendario fino al 2025

L'annuncio è arrivato dagli organizzatori del Mondiale AMSTERDAM () - Saràa ospitare almeno fino al 2025 il Gran premio dei Paesi Bassi di Formula 1. L'annuncio è arrivato dagli organizzatori del Mondiale, che hanno confermato la città costiera in ...Il Gran Premio d'di Formula 1 nella città costiera diha esteso la sua presenza in calendario per altre due stagioni fino al 2025. Lo hanno annunciato gli organizzatori del campionato mondiale. Dopo ...L'annuncio è arrivato dagli organizzatori del Mondiale AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) - Sarà Zandvoort a ospitare almeno fino al 2025 il Gran ...Il tracciato olandese ospiterà il GP più caldo per ulteriori due stagioni. Biglietti già sold out per il 2023, arriva anche De Vr ...