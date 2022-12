Elettra Lamborghini | come avere la sua calza natalizia | tutte le curiosità e i prezzi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La cantante di Caramello ha lanciato un nuovo trend: i suoi gadget natalizi stanno facendo impazzire tutti, quanto costano e dove trovarli. Il Natale si avvicina e in molti sono alla ricerca del regalo perfetto ma questa voltaè arrivata in soccorso con una soluzione davvero unica. La cantante di Caramello infatti ha lanciato la sua nuovissima collezione di gadget natalizi pronta per essere donata a tutti i suoi piccoli fan ma non solo. Già da qualche settimana molti colleghi della cantante hanno ricevuto in regalo i suoi prodotti. Laha confessato in questi giorni la gioia di aver trovato un pacco regalo con i suoi prodotti di Natale al suo ritorno dall'America.in questo periodo è abbastanza lontana dal piccolo schermo e chissà se in inverno ci stupirà con un nuovo singolo ...