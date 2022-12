(Di giovedì 8 dicembre 2022) Memphissi schiera dalla parte del suo tecnico Vanndolo in conferenza stampa: le dichiarazioni Memphis, in conferenza stampa, ha cosìto il tecnico Louis Van. LE PAROLE – «Non abbiamo ancora perso una partita. Penso che abbia portato più disciplina e questo è importante per avere risultati, tutti conoscono il suo carattere e ha leperuna squadra. Crea mentalità nella squadra, è un tecnico lucido». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Memphissi schiera dalla parte del suo tecnico Van Gaal, elogiandolo in conferenza stampa: le dichiarazioni Memphis, in conferenza stampa, ha così elogiato il tecnico Louis Van Gaal. LE PAROLE - "Non abbiamo ancora perso una partita. Penso che abbia portato più disciplina e questo è importante per avere ......è stato ovviamente il calciomercato e la possibile partenza in casa blaugrana di Memphis, ...che poi ricorda le 3 giornate di squalifica inflitte al compagno di reparto Lewandowski edl'... Depay elogia Van Gaal: «Ha le qualità per guidare un gruppo forte»