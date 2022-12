Colpito al torace con 20 coltellate | gravissimo 28enne a Montesarchio | arrestato un 24enne

Il giovane sarebbe statoda una ventina di coltellate e ora versa in gravi condizioni per le numerose ferite riportate al. Immediate le indagini dei militari che hanno portato alla ...... una rara malattia neurologica che causa una progressiva rigidità dele degli arti. Si ... Nel 1999 René era statoda un altro carcinoma all'esofago, che già all'epoca aveva costretto ...I carabinieri della locale compagnia lo hanno trovato agonizzante e privo di sensi in un piazzola di sosta lungo la strada provinciale di Montesarchio (Benevento): qui, E.A., 28 anni, ...I carabinieri della locale compagnia lo hanno trovato agonizzante e privo di sensi in un piazzola di sosta lungo la strada provinciale di Montesarchio (Benevento): qui, E.A. (ANSA) ...