Chiara Ferragni | imbarazzo con Leo | «La mamma ha in mano un wurstel» Fedez chiarisce tutto

Il Sole 24 ORE

Colombo per studenti della terza età Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare:: "Onorata e orgogliosa che Beppe Sala stia lavorando di più alla sicurezza di Milano" L ex ...Le sorprese, ovviamente, potrebbero non mancare ma per il momento il suo 'ruolo' sarà quello di semplice accompagnatore di, che aprirà e chiuderà la kermesse canora affiancando ... Chiara Ferragni, per la società Fenice spunta il fondo Avm Gestioni Fedez andrà al Festival di Sanremo 2023: svelato il suo "ruolo", silenzio rotto. Interviene anche la collega Francesca Michielin.La scorsa domenica 4 dicembre, Amadeus ha annunciato i nomi dei big in gara nel prossimo Festival di Sanremo: tra i concorrenti c'è anche lui.