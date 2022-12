Altri mille missili e razzi russi sulle strutture elettriche ucraine

Più diproiettili e missili sono stati lanciati contro le linee elettriche, causando gravi danni all'Ucraina. Abbiamo perso dal 25% al 30% dei consumi rispetto al periodo prebellico'. Le ...Il Comune è pronto a dare il via libera allo stralcio delle cartelle esattoriali sotto ieuro. Cioè a cancellare con un tratto di penna le multe emesse dal 2010 al 2015 e mai pagate ...50 ...L’esercito russo ha lanciato più di mille missili e razzi in diversi attacchi contro le strutture energetiche ucraine. Lo afferma il presidente dell’azienda elettrica ucraina Ukrenergo, Volodymyr Kudr ...A tre settimane dalla fine dell’anno mancano ancora all’appello circa mille posti letto per studenti universitari fuori sede sui 7.500 previsti dal Pnrr. Per non bucare la scadenza europea del 31 dice ...