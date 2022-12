Ursula von der Leyen arriva alla Scala per la prima

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L'arrivo della presidente della Commissione Uevon deral Teatrodi Milano per la, il "Boris Godunov" di Modest Musorgskij. Von der, in abito blu scintillante, è ...

In prima fila nel palco reale Mattarella con accanto la figlia Laura, alla sua destra la presidente della Commissione europea,der Leyen, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, mentre alla ...Lo ha annunciato il presidente della Commissione Ueder Leyen in un video in cui spiega a grandi linee il nono pacchetto di sanzioni dell'Ue nei confronti di Mosca. "La Russia continua a ...La Prima della Scala inaugura in grande stile la stagione teatrale con il "Boris Godunov" del russo Modest Petrovic Musorgskij. Quasi cinque minuti di applausi e tutto il pubblico della Scala in piedi ...Roma, 7 dic. (askanews) - L'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Teatro alla Scala di Milano per la prima, il 'Boris ...