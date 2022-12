Ultime Notizie Roma del 07-12-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in primo piano vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla manovra quella premier Giorgia Meloni i capigruppo dei partiti di maggioranza voti e Malan per Fratelli d’Italia Molinari e Romeo opera lirica Catania ronzulli per forza Italia al tavolo che Lupi di noi moderati l’impianto della manovra a destra quello ma il passaggio in aula della legge di bilancio tra autentico che saranno accolti alcune modifiche assicura il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia per ma l’ansia comunque massima collaborazione con le forze politiche il senso di questa riunione capire quali sono gli spazi finanziari e trovare un accordo politico su misure di interesse in generale che possono andare bene a tutto il centro-destra ferma Riccardo Molinari capogruppo leghista la camera ...