Ultime Notizie Roma del 07-12-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)dailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio a Milano 5 persone hanno imbrattato con Vernice colorata all’ingresso del Teatro alla Scala si tratta di attivisti del gruppo ultima generazione che sono stati bloccati dalla polizia e portati in questura durante l’atto dimostrativa avvenuto poche ore dalla prima non esposto un cartello con la scritta ultima generazione logas no carbone in Germania ed antiterrorismo della polizia tedesca arrestati 25 membri di un gruppo terroristico di estrema destra sono stato di pianificare un attacco al parlamento lo hanno dichiarato i procuratori federali in una nota gli appartenenti al movimento cittadini del re sono sospettati di aver realizzato preparativi concreti per entrare con la Parlamento tedesco con un piccolo gruppo armato hanno dichiarato i procuratori secondo ...