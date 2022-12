Sondaggio di Coldiretti | quattro pugliesi su dieci non compreranno regali di Natale E due su dieci ridurranno la spesa del 70 per cento

Noi Notizie

E' il risultato delcondotto daPuglia sul sito https://puglia..it/ dal quale emerge che il 38% dei pugliesi non acquisterà regali natalizi, il 22% ridurrà la spesa del ...E' il risultato delcondotto daPuglia sul sito https://puglia..it/ dal quale emerge che il 38% dei pugliesi non acquisterà regali natalizi, il 22% ridurrà la spesa del ... Sondaggio di Coldiretti: quattro pugliesi su dieci non compreranno regali di Natale La crisi economica legata agli effetti della guerra in Ucraina e l’aumento dell’inflazione tagliano la spesa per i regali di Natale, con 4 pugliesi su 10 costretti a tirare la cinghia, rinunciando al ...La crisi economica legata agli effetti della guerra in Ucraina e l’aumento dell’inflazione tagliano la spesa per i regali di Natale, con 4 pugliesi su 10 costretti a tirare la cinghia, rinunciando al ...