Serie A | Casini | 'Il calcio non chiede ristori | ma serve un piano di rateizzazione delle tasse'

Lorenzo, presidente della LegaA, ha parlato del momento difficile del calcio italiano e della rateizzazione delle tasse Lorenzo, presidente della LegaA e professore ordinario di ......Il robot da cucina smart di Xiaomi che sfida il Bimby di Diego Barbera Elogio di 1899 e delle... nda ] e abbiamo fatto un sacco di. [] Voglio che le persone capiscano quanto siano potenti ...L’emendamento Lotito sulla rateizzazione delle tasse sospese a zero interessi e senza sanzioni per i club di Serie A non ha trovato il favore del Governo. Il numero uno della Lazio si era fatto portav ...Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A e professore ordinario di diritto amministrativo, ha parlato con il Corriere della Sera del difficile momento del calcio ...