Serie A | Abodi fa eco alla Meloni | «No ad aiuti ad hoc»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)A, il Ministro dello Sport Andreafa ecoPremiere dice no adad hoc per il calcio italiano No all’emendamento al Decretoquater sulla rateizzazione in 60 rate senza sanzioni dei versamenti fiscali e contributivi delle società sportive diA. A confermare questa notizia è il Ministro dello Sport Andrea. Le parole riportate dall’Ansa. LE PAROLE – «Siamo contrari a delle norme ad hoc per le società sportive e diA in particolare. Le società sportive rientrano nel novero delle imprese e non ci sono le condizioni per mettere a disposizione strumenti esclusivi. L’opinione pubblica non capirebbe». L'articolo proviene da Calcio News 24.