Salta il colpo low cost | Mourinho a bocca asciutta

LA NAZIONE

... su tacco di Tansella, che termina sul fondo e con undi testa di Padin clamorosamente errato ... Al 57' grande recupero di Matute cheun avversario e serve Trofa: il capitano allarga per ...Koraidonmolto in alto, poi si tuffa roteando rapidamente verso l'avversario e si schianta su ...l'energia generata negli organi interni per sconfiggere anche i nemici più robusti in un... Serie D, colpo di scena Coach Riccardini lascia il Poggibonsi Basket 92' - Finisce qui! Poker e clean sheet per l'Inter nella seconda amichevole in terra maltese: Salisburgo battuto 4-0 nel segno di Mkhitaryan, autore di un gol e mezzo. Gli altri gol sono ...60' - ANCORA HANDANOVIC! Konate salta secco Bellanova entrando dal lato corto dell'area di rigore, poi calcia in diagonale verso la porta. Lì trova il capitano interista che ...