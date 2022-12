Pomezia | devastante incendio nella notte | distrutto un appartamento | vigili del fuoco al lavoro per ore VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Un terribileha colpito questa, intorno alle ore 2:30, un. Il rogo è scoppiato in un’abitazione di via Catullo, al civico 66, posta al secondo piano. Le fiamme in pochissimo tempo hanno coinvolto l’intero, devastandolo. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti idelcon ben 6 squadre. I pompieri, arrivati intorno alle 2:45, hanno lavorato incessantemente fino alle 7:00 di questa mattina. I soccorsi Fortunatamente le persone che abitano nell’colpito dall’sono riuscite ad uscire prima che le fiamme distruggessero tutti gli interni. Non risultano quindi feriti. L’unica persona rimasta leggermente intossicata è una donna, residente ...