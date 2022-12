Parto sulla Geo Barents | è nato Alì Per una volta una storia di vita e non di morte

Come salvo è un bimbo di 10 anni che viaggiava da solo ed anche lui è oranave della Ong. ... Il viaggio difficile, lo stress estremo e la profondaIeri le doglie e ilnave, con l'assistenza dei medici e degli operatori di Medici senza frontiere. La nave, che adesso trasporta 255 migranti recuperati in tre diverse operazioni di ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-2bc4ac8a-2144-1cc5-212a-6766e7ef42 ...ROMA, 07 DIC - Da questa mattina i sopravvissuti a bordo della Geo Barents non sono più 254, ma 255. Alle 11:31 Fatima ha dato alla luce il piccolo Ali. Lo fa sapere Medici senza frontiere. La donna e ...