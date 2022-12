(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Bergamo. Hato 2e 4 mila euro di multa (con pena sospesa) S.B., 43ennediarrestato lo scorso 29 settembre dopo essersi fatto spedire dall’Olanda 900 dosi della cosiddetta “”. Alla consegna del pacco, però, si era trovato di fronte anche gli agenti della squadra Mobile di Bergamo. L’uomo avevato su un sito una confezione con 500 millilitri di GBL-GHB, dai quali avrebbe ricavato circa 900 dosi di quella sostanza ormai nota come “”. Il prezzo? 80 euro. Come luogo di consegna del corriere aveva scelto il parcheggio di un bar del paese. Ma in attesa, in pieno giorno, c’era anche una pattuglia della Mobile, venuta a sapere ...

BergamoNews.it

Tizio si alza di buon mattino e va al bar,cornetto e cappuccino e chiede di pagare con la ... No ai giovanidivano: via il reddito di cittadinanza. Favorire gli autonomi: flat tax a 85mila ......Topo e la musica suonata è più saldo che mai ed esercita una presa se possibile ancora maggiore... dove un universale principio di armoniail mondo e le sue creature secondo una perfetta ... Ordina sul web mezzo litro di droga dello stupro: impiegato di Albino patteggia 2 anni In Italia, secondo i dati della Federazione Cimo-Fesmed, tra il 2010 e il 2020, sono stati chiusi 111 ospedali e 113 Pronto soccorso e tagliati 37 mila posti letto. Nelle… Leggi ...La scelta da parte di un partito su quale tema politico “puntare” in un dato momento dipende in genere dalla interazione tra due ordini ...