Nel testo de L’Anima Balla di Olly un invito alla leggerezza

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)diha due facce: quella urban dell’autotune e del beat sommesso e quella dance, con la cassa martellante e il basso in levare. Con questo brano il giovanissimo artista genovese tende una mano a tutti coloro che non riescono a lasciarsi andare, invitandoli a liberarsi e ad inseguire qualsiasi cosa che faccia battere il cuore.didiè un brano che coniuga dance, urban e trap in un’alchimia che ha un che di originale e personale., infatti, impiega tutta la sua forza lirica e compositiva per sciogliere i nostri freni inibitori e spogliarci da ogni timidezza e vergogna. Ciò che conta di più nella vita ...