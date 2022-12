Murgia oltre i limiti | l' allusione pesantissima su Meloni E Floris sbotta

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La scrittrice Michelaè ospite di Giovannie a Dimartedì, su La7, e si parte da quel "bastardi" sibilato da Roberto Saviano all'indirizzo di Giorgiae Matteo Salvini a Piazzapulita nel dicembre di tre anni fa. Il conduttore spiega che le frasi di Saviano ribaltano il discorso: è lui che individua il "colpevole" legando le morti in mare dei migranti ai due leader politici. La scrittrice idolo della sinistra radical chic non raccoglie: "Salvini nello specifico, perchénon aveva incarichi di governo che influissero sulla questione, diceva 'porti chiusi', 'non mandiamo i salvataggi', 'impediamo alle navi'" di sbarcare, argomentasecondo cui l'attacco di Saviano, quel "bastardi", "per quel che mi riguarda poteva applicarsi serenamente a Marco Minniti" del Pd già ministro ...

neXt Quotidiano

... ex Pd, giornalisti che tifano Pd e intellettuali alla Saviano -) credono di aver trovato la ... Intanto la presentazione della sua candidatura,ad aver eccitato la stampa di sinistra, ha ...Cinque giorni e600 appuntamenti in cui ascoltare autori, assistere a dialoghi, letture, ... Tra gli ospiti annunciati, Alessandro Baricco, Michela, Roberto Saviano, Pilar del Río Gonçalves ... Vittorio Feltri a Murgia: "È cattiva perché è brutta come una strega" “Siate gentili con i Sassi” è l’appello rivolto da un cittadino agli addetti alla realizzazione del film che in questi giorni stanno girando a Matera. Legambiente si unisce a questo appello chiedendo ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...