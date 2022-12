L’impegno di Sace per le infrastrutture strategiche

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Con l’obiettivo di supportare la competitività del Sistema Paese,interviene a sostegno anche di progetti strategici. Si tratta di progetti che per l’economia italiana sono particolarmente importanti sotto il profilo dell’internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell’attivazione di nuovi processi produttivi e occupazionali. In questa linea di business rientrano quindi tutte quelle operazioni che hanno lo scopo di rafforzare la posizione delle imprese italiane nei mercati esteri (attraverso, ad esempio, investimenti strategici o acquisizioni di aziende target estere); di aumentare la resilienza del Paese a possibili shock esogeni, sempre più frequenti e imprevedibili nell’attuale contesto economico (come, ad esempio, l’indipendenza e il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell’Italia); e di sostenere gli investimenti per lo sviluppo e ...