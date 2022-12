Il testamento di un oppositore russo colpevole di aver detto la parola “guerra”

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Traduciamo il discorso che l’Ilya Yashin ha tenuto alla fine del processo che lo vede imputato perusato la”. E’ stata proposta una condanna a nove anni da trascorrere in una colonia penale. Yashin esorta i russi a combattere, opporsi, essere ottimisti per contrastare il regime di Putin Cari ascoltatori, sarete d’accordo che la frase “’ultimadell’imputato” suoni molto cupa. Come se dopoparlato in tribunale, la mia bocca venisse cucita e mi fosse proibito parlare per sempre. E’ proprio questo il punto: sarò isolato dalla società e tenuto in prigione perché vogliono che io stia zitto. Perché il nostro parlamento ha cessato di essere un luogo di discussione e ora tutta la Russia deve concordare silenziosamente con ...