Giustizia | Bocchino | “I pm trovano comodo attaccare lo spinotto per fare le intercettazioni Vanno tagliate” Scontro con Travaglio e Gruber

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)a “Otto e mezzo” (La7) tra l’ex parlamentare del Pdl Italo, attualmente alla guida del quotidiano di destra Secolo d’Italia, e il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, sull’annunciata riforma delladel governo Meloni, riforma le cui novità sono state esposte dal Guardiasigilli Carlo Nordio durante la sua audizione in Commissioneal Senato., che pure aveva lasciato con Gianfranco Fini il Pdl per la posizione di Berlusconi sulla, difende strenuamente Nordio e Meloni: “In Italia non c’è garantismo. Le procure danno ai giornalisti fascicoli diche vengono sparate sui giornali. Vengono così rovinate delle vite e nel frattempo sei pure assolto”....