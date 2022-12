GF Vip | ex concorrente stronca il cast dell’attuale edizione | cosa manca nella Casa | il confronto

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Davide Silvestri è stato uno dei principali protagonista della passatadel GF Vip, arrivando ad un passo dalla vittoria. L’ex Vippone è intervenuto nelle passate ore ospite diPipol, commentando in maniera non positiva ildell’in corso del reality condotto da Alfonso Signorini. GF Vip,pensa Davide Silvestri... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... quello che ha fatto lui ha lasciato tutti senza parole Gf, Antonella Fiordelisi in lacrime ... Ma cosa è successo di così grave alladi origine venezuelana Photo Credits: per gentile ...Davide Silvestri è un exdel Grande Fratello, arrivato vicino alla vittoria durante la scorsa edizione. In una nuova intervista per Casa Pipol, l'attore non spende belle parole per gli attuali Vipponi che si ...GF Vip, ex concorrente stronca il cast dell'attuale e settima edizione: cosa manca nella Casa, il confronto con la precedente.Chi sono i nuovi concorrenti del GF Vip scelti da Alfonso Signorini Il conduttore ha svelato qualche dettaglio... Ben presto arriveranno nella casa del GF Vip nuovi concorrenti; questi ultimi sono st ...