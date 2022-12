Eletto presidente Copasir | ma Pd-M5s temono blitz in Vigilanza

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Risolta la grana deladesso è la volta dellaRai, anche se probabilmente dire "adesso" è un eufemismo. L'insediamento della commissione che si occupa della Tv pubblica è ancora in alto mare, tanto che in capigruppo alla Camera ilLorenzo Fontana ha dovuto esortare nuovamente i partiti ad indicare i nomi che andranno a comporre l'organismo. Ma lo stallo sui nomi è solo il sintomo del malessere, il problema è che non esiste un accordo tra le opposizioni - o meglio tra tutte le opposizioni - e l'elezione delrischia di trasformarsi in una roulette russa. Sulla carta, l'intesa tra Pd e M5s dovrebbe portare alla presidenza della commissione il 5 stelle Riccardo Ricciardi, visto che secondo i patti ilandava al Pd e laa M5s.Ma sono ...