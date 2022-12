Disney | nuova AI in arrivo | sarà in grado di invecchiare o de-invecchiare gli attori

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Un nuovo strumento di intelligenza artificiale (AI) indio de-senza problemi le persone nei film è stato sviluppato dai ricercatori della, più precisamente dal dipartimentoResearch Studios. LaIA, denominata face re-aging network (FRAN)indi far apparire glipiù vecchi o più giovani per le scene di un film ambientato nel futuro o nel passato, con minimi interventi di post-produzione. I fans di Star Wars ricorderanno l’apparizione della Principessa Leila, in versione ventenne, alla fine del film Rogue One del 2016 con Carrie Fisher ricreata digitalmente per assomigliare alla sua versione più giovane apparsa nella trilogia originale ...

