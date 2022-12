Carmine Esposito | Napoli | Osimhen può vincere la classifica dei cannonieri Eintracht da non sottovalutare' '

(Di mercoledì 7 dicembre 2022): "puòladei, Spalletti vero artefice di Lobotka, il mio futuro? Ho ricevuto una proposta dagli Stati Uniti", ex attaccante dell'Empoli di Spalletti, attualmente allenatore, ha rilasciato una lunga intervista a "Magazine.Com". Queste le sue dichiarazioni: "Penso che il, alla ripresa del campionato, possa perderlo davvero da solo lo Scudetto, anche se Inter e Juve qualche fastidio sono in grado di arrecarlo. -afferma- Sono sicuro però che Spalletti e i giocatori siano consapevoli di quello che hanno fatto e dovranno fare per realizzare il grande sogno a. Il mister, ormai, con il suo lavoro da un anno e ...

...giovane Massimiliano Caiazzo (di Mare Fuori ). E ancora: Junior Rodriguez, Melissa Caturano, Catello Buonocore, Christian Chiummariello, Gennaro Filippone, Giordana Marengo, Giovanni,...In Italia, ad aprile, la declinazione del film culinario è passata per la commedia con La cena perfetta di Davide Minnella (Vision Distribution), in cui il camorrista/Salvatore...Tre operazioni di sgombero in due settimane a Foggia. Il tema degli alloggi popolari era stato uno dei punti evidenziati dall’ex prefetto Carmine Esposito nella relazione che aveva portato allo sciogl ...Pochi giorni fa, la giunta del sindaco Carmine Esposito ha approvato una manovra da oltre 400mila euro che consentirà di ripianare vecchi debiti, mettere in sicurezza i servizi essenziali erogati dall ...