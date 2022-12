Caravaggio | scontro tra un’auto e uno scooter | muore 17enne

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 7 dicembre 2022). Stava andando a trovare la sua fidanzata a Mozzanica, si era fermato da poco a comprare cibo d’asporto per poi raggiungerla e trascorrere la serata insieme a lei. Ma Alin Marin Costin, 17 anni, di origine romena e residente a, dalla ragazza non ci è mai arrivato. È morto sull’asfalto, dopo unofrontale tra il suoe una Fiat Punto. L’incidente è accaduto martedì sera intorno alle 22 sulla ex strada statale 11, a. Il giovane si trovava poco dopo la curva del monumento all’Ancillotto quando, secondo una prima ricostruzione, una Fiat Punto in fase di sorpasso gli è finita addosso. Loè stato sbalzato per circa 5 metri, finendo vicino ad un piccolo fossato accanto alla carreggiata, in mezzo all’erba ghiacciata. Il ...