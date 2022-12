Banchero in Azzurro | missione negli Usa di Pozzecco

ha più volte ribadito la sua intenzione di giocare con la maglia azzurra ma il 'sì' ... ' Non diamo per scontato che Paolo venga a giocare in- ha continuato Pozzecco - deve rifletterci ...Come recita il comunicato della Federbasket,"ha manifestato ancora una volta apertura al progetto, riservandosi di dare conferma durante la stagione sportiva".si è ...Nella notte c'è stato l'incontro tra Banchero e Pozzecco: si è parlato di un suo approdo in Nazionale azzurra.Per i fan della Nazionale italiana di basket, la giornata di oggi è stata diversa dalle altre. A Gianmarco Pozzecco, coach degli Azzurri, era stato assegnato il compito di convincere ...