Alessandra Celentano e l’ex marito Angelo Trementozzi | i conti che non tornano

Leggi su biccy

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)un paio di settimane fa è stata ospite a Belve di Francesca Fagnani dove ha parlato di lavoro, del suo problema ai denti e ovviamente di amore.spiega perché da ragazza le mancavano dei denti https://t.co/Im1Kd6tT0H #Belve — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 9, 2022 “Il mio uomo ideale dovrebbe essere buono, generoso e intelligente. Mi piacciono quelli spontanei, però sono fatalista: se non arriva non succede niente. Mi definisco una zitella, sono casta da tredici anni. Quelli più giovani di me non li guardo e quelli più vecchi di me neanche. Quelli della mia età ha 56 anni, ndr li vedo già un po’ passatelli. Quindi è difficile. Devo vergognarmi per questo?”.è stata sposata per anni con...