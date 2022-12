9 DICEMBRE a “Più Libri Più Liberi” ore 16 tavola rotonda

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Leggere e filosofare. Imparare a pensare nella scuola di ogni ordine e grado” organizzata dal Centro per il Libro e la Lettura. Con Laura Vaioli, Lucio Saviani, Nicola Zippel e Luciano Lanna. Roma. A “Piùpiù2022”, la fiera romana annuale dell’editoria che si svolge come di consueto alla Nuvola dell’Eur, il Centro L'articolo .

...due panni circolari rotanti a pressione discendente che riescono ad eliminare anche le macchie... il notebook da gaming in offerta su Amazon al miglior prezzo 0 072022... 'rispetto al 31sta creando disagi alle famiglie e noi chiediamo che lo Stato mantenga gli impegni: quindi per noi bisogna valutare di riaprire la finestra per rendere la vitafacile' a ...